2G-Regel für Fähren: Sizilien droht Regierung

Nello Musumeci beklagte in seinem Schreiben an Premier Mario Draghi, dass Sizilianer ohne Impfzertifikat auf der Insel „festsitzen“ und den Rest des Staatsgebiets auch aus nachgewiesenen dringenden Gründen, etwa gesundheitlichen, nicht erreichen können. Er forderte eine Änderung der 2G-Regel, weil sie seiner Ansicht nach das Recht auf die Verbindung zwischen den Inseln und dem Festland verletze. Seit dem 10. Jänner gilt in Italien die 2G-Pflicht an Bord öffentlicher Verkehrsmittel - und damit auch auf Fähren.