Windows Defender kann es Malware leichter machen

Problem besteht in Windows 10, nicht mehr in Windows 11

Das Problem betreffe Windows 10, auch in den aktuellen Versionen 21H1 und 21H2, heißt es in dem Bericht. In Windows 11 hingegen hat Microsoft das Problem offenbar bereits beseitigt. Ob Kriminelle das potenzielle Sicherheitsrisiko bereits ausgenutzt haben, ist unklar.