Falscher Microsoft-Store verteilt „Ficker“-Malware

ZIP-Archiv enthält Schadcode statt Programm

Die ist in einem ZIP-Archiv verpackt, das den Namen der gesuchten Software trägt. Wer es entpackt, ist den Cyberkriminellen in die Falle gegangen und muss damit rechnen, dass Ficker Stealer sensible Daten absaugt, mit denen die Hintermänner etwa auf Kosten ihres Opfers einkaufen können.