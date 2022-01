Mindestens neun Tote nach Zugunglück in Indien

Bei einem Zugunglück in Indien sind neun Menschen ums Leben gekommen: Drei von ihnen starben in einem Krankenhaus, wie ein Bahnsprecher am Freitag sagte. 36 weitere seien verletzt worden, etliche von ihnen schwer. Bei dem Unglück im Bundesstaat Westbengalen seien am Donnerstagabend zwölf Eisenbahnwagen eines Zuges entgleist und drei ganz umgekippt.