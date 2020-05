Zahlreiche Tote bei Giftgasunfall in Indien

Zu dem Unglück kam es in der Nacht auf Donnerstag in einem Dorf in der Nähe von Visakhapatnam im Süden des Landes. Die Behörden forderten die Anrainer per Twitter auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Zahlreiche Menschen mussten mit Augenreizungen und Atemschwierigkeiten ins Krankenhaus gebracht worden.