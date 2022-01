Christin Okpara darf nicht in den Dschungel ziehen

Auf Instagram bestätigte RTL am Donnerstag den Rausschmiss von Christin Okpara. Der Grund für das vorzeitige Aus der 25-Jährigen? „Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren“, erklärte RTL-Unterhaltungs- und Dschungelchef Markus Kütter in einem offiziellen Statement. Für den Sender sei dies Grund genug gewesen, sofort die Kosequenzen zu ziehen.