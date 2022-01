Harald Glööckler: Angst vor körperlicher Reaktion

Ruland: „Brauche das Geld“

Tina Ruland plagen ganz andere Sorgen. Nämlich Geldsorgen, und deswegen macht sie beim Dschungelcamp mit. Wie Glööckler wird auch die 55-Jährige ab dem 21. Jänner in der diesjährigen Ausgabe von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu sehen sein. Gedreht wird dieses Mal in Südafrika in der Nähe des Kruger-Nationalparks.