Aktiver Auftakt für Eisenstädter „Jahr des Sports“

Viele Möglichkeiten für Sport in Eisenstadt

Bürgermeister Thomas Steiner verwies zum Auftakt des „Mottojahres“ darauf, dass neben dem Fitnesspark auch die Sanierung des Hallenbads im letzten Jahr, die Aufrüstung des Eisplatzes und ähnliche Angebote gerade jungen Leuten die Freude am Sport näherbringen sollen. Seit 2017 gibt es bereits eine ähnliche Anlage, den „Generationenspielplatz“ in der Wormser Straße.