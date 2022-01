Rechte-„Fleckerlteppich“ macht Streaming mühsamer

Das berichtet das IT-Portal Golem.de in einer Analyse des deutschsprachigen Streaming-Marktes. Während beim Musik-Streaming in der Regel ein einziges Abo genügt, um so gut wie alle musikalischen Bedürfnisse zu erfüllen, wird der Markt für Video-Streaming noch kleinteiliger. Die Anbieter investieren - siehe Video - Milliarden in Filme und Serien, die nur bei ihnen zu sehen sind, und entziehen der Konkurrenz nach und nach Ausstrahlungsrechte.