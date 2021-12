Disney-Serien verschwinden von Netflix und Prime

Der Markt für Videostreaming entwickelt sich weiter zum Fleckerlteppich: Der US-Medienkonzern Disney lässt Lizenzdeals mit Netflix und Amazon Prime Video zum Jahresende auslaufen und bietet einige bekannte Serien fortan nur mehr am hauseigenen Abo-Dienst Disney+ an. Darunter sind Publikumslieblinge wie „Family Guy“ und „How I Met Your Mother“.