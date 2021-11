Kein „Star Trek Discovery“ mehr für Netflix-Nutzer

Die von Fans durchaus kontrovers aufgenommene Science-Fiction-Serie „Star Trek Discovery“ war in Österreich bislang beim Streaming-Riesen Netflix abrufbar. Am Tag vor dem Start der vierten Staffel hat Rechteinhaber Paramount Netflix aber die Lizenz entzogen, um die Serie als Zugpferd vor seinen eigenen Streaming-Dienst Paramount+ zu spannen. Allein, den gibt es hierzulande noch gar nicht, weshalb „Discovery“-Fans in Österreich die vierte Staffel erst nächstes Jahr zu sehen bekommen.