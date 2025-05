Was dieser Kärntner Bezirk besser macht als andere

Als sich im Jahr 2000 mehrere Gemeinden im Bezirk Hermagor zusammenschlossen, war das Ziel klar: Kräfte bündeln, um Aufgaben zu bewältigen, die eine einzelne Kommune nicht stemmen kann. Heute – 25 Jahre später – ist der Gemeindeverband weit mehr als eine Verwaltungseinheit. „Mit dem Gemeindeverband Karnische Region haben wir damals eine Vorreiterrolle eingenommen“, zeigt sich Bezirkshauptmann Heinz Pansi, der gleichzeitig als Geschäftsführer im Verband tätig ist, stolz. Immerhin funktioniert – auch heute noch – kaum ein anderer Gemeindeverband in Österreich so gut, wie jener in Hermagor. Woran liegt das?