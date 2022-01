„Jahrhundert-Jahrgang“ lockt bald Weingenießer an

Neue Erlebniswelten

Unter dem globalen Begriff „House Of Wine“ werden laut den Plänen vinophile Erlebniswelten geschaffen - real und virtuell. „Jeder Besucher soll die verschiedenen Anbauregionen, die das Weinparadies Burgenland ausmachen, samt ihren Rebsorten, Ernte- und Reifeprozessen vor Ort kennenlernen. Parallel dazu wird es eine Erlebnisplattform für zu Hause geben“, erklären Liegenfeld und Oschep. Der Auftakt wird in Donnerskirchen erfolgen. Infostelle und Drehscheibe des Genusses soll es in Form von Heurigen geben.