Neuer Mann für Großwarasdorfer Bürgermeistersessel

„Er konnte in seiner Amtszeit viele Projekte umsetzen, hat sich insbesondere für die Zweisprachigkeit eingesetzt und hat hervorragende Arbeit für die Menschen in der Gemeinde geleistet“, so Berlakovich. Weiters gratulierte er Martin Karall und wünschte ihm Erfolg bei der neuen Aufgabe. ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas tat es ihm gleich, bedankte sich ebenfalls, bezeichnete Karall als würdigen Nachfolger und wünschte ebenfalls viel Glück.