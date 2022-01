Euro: Teuro, Droge oder Stabilität?

Also alles bestens? Keineswegs, auch wenn unter Ökonomen unbestritten ist, dass die Vorteile des Euro seine Schwächen überstrahlen. Im Klartext: Konnten sich früher Länder wie Italien mit Abwertungen „retten“, so ist dieses Tor jetzt zu. Euro-Länder müssen Stabilitätskriterien erfüllen, was schwer genug ist.