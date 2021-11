BMW XM: Sportliches Luxus-SUV mit Riesen-Nieren

Die Seitenpartie wird geprägt von einer breiten Zierleiste, die in der Serie in unterschiedlichen Farben lackiert werden kann. Der Dachaufbau ist ungewöhnlich steil gestaltet und mittig im Zagato-Stil abgesenkt. Vorne liegen zwei Suchscheinwerfer, die es nicht in die Produktion schaffen dürften. Das Heck wiederum zeichnet sich durch kühn gefaltete Rückleuchten und eine Heckscheibe mit zwei BMW-Logos aus, die an der Oberkante ins Glas geätzt sind. Sie dienen als Verweis auf den klassischen M 1. Die Studie steht auf 23-Zoll-Felgen und 295er-Reifen der Serie 35.