Wenn aus Geburtshelfern gute Freunde werden

Als Elena Hotter am 2. August in den frühen Morgenstunden merkte, dass ihr drittes Kind zur Welt kommt, rief sie sofort die Rettung. „Es war meine dritte Geburt, ich war schon vorbereitet“, sagt die 33-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Als die Sanitäter vom Roten Kreuz in Pörtschach bei der Familie ankamen, wartete die werdende Mutter schon mit geplatzter Fruchtblase auf die Hilfe. „Wir haben dann Elena gleich ins Rettungsauto eingeladen und sind Richtung Villach gefahren. Ich habe auch versucht, einen Notarztwagen zu bekommen. Leider war keiner verfügbar“, erzählt Rettungssanitäterin Marisa Schellander im Gespräch mit der„Kärntner Krone“.