Glückliche Gesichter dank des „Weihnachtswunders“

Als Dankeschön kamen jetzt einige Bilder zurück - darauf zu sehen immer glückliche Gesichter. Egal, ob es Kopfhörer waren, eine Puppe, ein „Verkehrsteppich“, ein kleiner Bügeltisch oder andere Geschenke - man sieht den Kindern an, wie sehr sie sich über die kleinen Präsente gefreut haben. Etwa 100 Kindern wurden in diesem Jahr so Freude bereitet.