Babybauch-Posting: Ist Grimes wieder schwanger?

Trennung von Musk im September

Elon Musk machte im September die Trennung von Grimes öffentlich. Nach drei gemeinsamen Jahren sei man im Guten auseinandergegangen, so der Tesla-Chef. Das Sorgerecht für X Æ A-Xii werde man sich teilen. Grund für das Liebes-Aus soll die Arbeit des Unternehmers für Tesla und SpaceX gewesen sein. Während Musk deshalb viel reisen muss und die restliche Zeit hauptsächlich in Texas wohnt, sei Grimes in Los Angeles daheim. Aber wer weiß, vielleicht dürfen sich die Fans jetzt nicht nur über weiteren Nachwuchs, sondern gar ein Liebes-Comeback des Paares freuen ...