Frühstarterbonus durchgeboxt: Bis zu 840 Euro drin

Dringlicher roter Antrag zur Rettung der Hacklerregelung

Am Dienstag brachte die SPÖ im Nationalrat einen Dringlichen Antrag zur Rettung der Hacklerregelung ein. Antragsteller Rainer Wimmer nahm Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) persönlich in die Pflicht: „Ein Bundeskanzler, der sich noch nie am freien Arbeitsmarkt beweisen musste, fordert die Kürzung der Pensionsleistung von Menschen, die mindestens 45 Jahre lang in das Pensionssystem eingezahlt haben“, so der Chef der sozialdemokratischen Gewerkschafter in der schriftlichen Begründung. Bei den Betroffenen handle es sich um „jene Leistungsträger, die der ÖVP immer so am Herzen liegen“.