Schaffen wir den Neubeginn, Herr Bundespräsident?

In Österreich leben derzeit ein Kanzler und neun Ex-Kanzler, in Deutschland ein Kanzler und zwei Ex-Kanzler. Was sagt das über unser Land aus?

Vielleicht sind wir flexibler als die Deutschen. - Lacht. - Man soll trotz allem den Schmäh nicht verlieren. Aber jetzt im Ernst: Die Verfassungslage in der Bundesrepublik und in Österreich ist in dem Punkt sehr verschieden. Ein kleines Beispiel: Olaf Scholz musste mit seiner neuen Regierung erstmal eine Vertrauensabstimmung im Bundestag bestehen, er braucht dort die Mehrheit. In Österreich ist das nicht der Fall. In Österreich muss der Bundeskanzler vom Bundespräsidenten ernannt werden und fertig. Er kann aber jederzeit vom Parlament ein Misstrauensvotum erhalten. In Deutschland nicht ohne weiteres.