So viel kosten die Heeres-Hubschrauber wirklich

Kosten höher als veranschlagt

Was allerdings noch zu dem Kaufpreis hinzukommt, sind laut Verteidigungsministerium „Kosten für die Hangarerrichtung bzw. -sanierung, ein Simulatorgebäude sowie weitere bauliche Maßnahmen“. Das Gesamtvolumen der neuen Hubschrauberanschaffung dürfte sich damit näher an 400 Millionen Euro als an den ursprünglich kolportierten 300 Millionen bewegen.