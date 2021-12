Virologe sicher: „Nach Omikron Pandemie vorbei“

Was Omikron nämlich so gefährlich macht, ist die erhöhte Ansteckungsgefahr, erklärt der Top-Virologe. Zwar würden alle weiteren Maßnahmen vom klinischen Verlauf abhängen, Nowotny ist sich aber jetzt schon sicher: „Das wird die allerhöchste Welle, die wir jemals hatten. Da müssen wir durch!“. Danach - so seine Prognose - werde das Virus allerdings endemisch und die Krise ist geschafft!