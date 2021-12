WK-Chef sinniert: Platter als Bundespräsident?

Walser werden in regelmäßigen Abständen Ambitionen auf den Landeshauptmann-Sessel nach der Ära Platter nachgesagt. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Platter, der seit 2008 in Tirol regiert, als Landeschef zu beerben, meinte der 46-Jährige: „Momentan ist das kein Thema. Alles andere wird sich in den kommenden Jahren weisen.“ Es sei jedenfalls „eine Ehre“, dass sein Name gelegentlich „in die Richtung“ genannt werde.