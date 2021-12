Forscherin warnt vor „Augenzwinker-Impfpflicht“

Aber warum eigentlich der große Aufschrei - schließlich herrschte in Österreich bis 1981 eine Impfpflicht gegen die Pocken, und das ganz ohne samstägliche Massendemonstrationen am Ring? „Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass die Pocken wegen der Impfpflicht ausgerottet worden wären“, so Prainsack. „Die Impfdisziplin war dann besonders hoch, als die Menschen noch traurige Erfahrung damit hatten, dass ihre eigenen Geschwister oder Kinder an den Pocken verstorben sind. Da wollten sich alle impfen lassen, weil man persönlich erfahren hatte, was diese Krankheit anrichtet“. Sobald sich der Effekt der Impfung einstellt, komme es zum sogenannten Präventionsparadox, erklärt Prainsack: Es gibt weniger Erkrankungen, damit weniger schlimme Erfahrungen und so sinkt auch die Impfbereitschaft. Und: „In der Geschichte der Impfpflicht gab es immer Widerstand von einem kleinen Teil. Dieser kleine Teil der Bevölkerung ist jetzt besonders laut.“