Karner: „Schutzzonen“ für Gesundheitseinrichtungen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat in den nächsten Monaten eine volle Agenda. Er will nicht nur eine große Reform in seinem Ressort sowie auch im Kriminaldienst durchsetzen, er möchte auch „Schutzzonen“ vor gefährdeten Gesundheitseinrichtungen errichten. Menschen, „die uns schützen“ - also etwa Gesundheits- und Pflegepersonal - dürften nicht attackiert werden, wie dies in der Vergangenheit bereits in Spitälern der Fall war. Der Schutz des Personals sei „unsere Aufgabe, und das werden wir tun“. Das Demonstrationsrecht möchte der 54-Jährige nicht einschränken. Silvester, so Karner, sollten die Menschen zu Hause feiern.