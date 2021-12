Drei Todesfälle und 47 Corona-Patienten im Spital

Inzidenz bei 131,40

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 131,40, der Bezirk Mattersburg gilt hierbei mit 257,5 als negativer Spitzenreiter, während es in Rust (50) am wenigsten behördlich bestätigte Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen gegeben hat. Sowohl Eisenstadt, Güssing als auch Jennersdorf liegen bei einem Wert über 100.