Vor einem Jahr startete Impfaktion in Österreich

Von der Politik als „Gamechanger“ angekündigt, hat - auf den Tag genau vor einem Jahr - am 27. Dezember 2020 die Corona-Impfaktion in Österreich begonnen. Das symbolträchtige Bild (oben) der Victory-Geste des Wiener Mediziners Christoph Wenisch ging damals rund um die Welt. Doch aus dem herbeigesehnten Weg in die Normalität wurde angesichts der Delta- und Omikron-Varianten und dem doch recht hohen Anteil an Impfverweigerern bisher nichts.