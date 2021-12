110 Mio. Euro für Start von Plastikflaschen-Pfand

Jedes Jahr fallen in Österreich über 900.000 Tonnen Plastikmüll an, etwa 50.000 Tonnen davon sind Getränkeverpackungen. Laut dem neuen Abfallwirtschaftsgesetz wird ab dem Jahr 2025 beim Kauf von Einweggetränkeverpackungen ein Pfand fällig - dieses bekommen die Kunden retour, sobald sie die Verpackung zurück in das Geschäft bringen.