Fix: Pfand für Plastikflaschen und Dosen kommt

Ein Beispiel, wie das alles in der Praxis aussehen wird: In allen Kategorien muss ein Teil der Produkte in Mehrwegflaschen angeboten werden. Und das bei einem Anteil von zehn bis 15 Prozent. Bei zehn verschiedenen Biersorten müssen dann mindestens zwei Gerstensäfte in Mehrweg angeboten werden. Dem Unternehmen wird aber auch eine zweite Variante angeboten: So kann auch eine bestimmte Mindestlitermenge an verkauften Mehrweggetränken garantiert werden. In Summe müssten das 25 Prozent des Gesamtvolumens pro Kategorie oder jeder vierte verkaufte Liter sein!