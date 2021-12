BMW zeigt (Anti-)Weihnachts-Film mit Starbesetzung

Er ist auf dem Weg zu einem Treffen mit BMW-Chef Oliver Zipse. An der Rezeption hört man ihm nicht zu und ignoriert, dass er nur Zipse treffen, aber nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen will. Ein Typ mit „lustiger“ Weihnachtsmannmütze taucht auf, um ihn abzuholen. Waltz flieht. Es folgt ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem es Christoph Waltz nur um eines geht: allem aus dem Weg zu gehen, was mit Weihnachten zu tun hat. Eine Aufgabe, die sich als gar nicht so einfach herausstellt. Jingle Bells, jingle all the way. Von wegen Stille Nacht. Eher eine eilige Nacht.