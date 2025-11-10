Österreich Hallenrad-Asse mit Silber und Bronze

Kampfansage fürs kommende Jahr

„Natürlich überwiegt nach einem verlorenen Finale die Enttäuschung. Wir wollen immer gewinnen und konnten in diesem Turnier nicht so überzeugen, wie wir uns das vorgestellt haben“, schilderte Patrick Schnetzer, der in Göppingen seine 15. Medaille in Folge erringen konnte. Acht davon, glänzen in Gold. „Das Ziel war die neunte Goldene und der zweite Titel gemeinsam mit Stefan. Aber dann müssen wir das 2026 nachholen“, ergänzte der 31-jährige Routinier.