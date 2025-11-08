Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Signature Edition

KTM Brabus 1400 R: Vor allem der Preis ein Hammer

Motor
08.11.2025 06:00
(Bild: Brabus)

KTM und Brabus setzen ihre Kooperation mit Kleinserien fort. Jetzt folgt eine auf 100 Exemplare limitierte Variante der Super Duke, die auf extra viel Carbon setzt. Und das hat seinen Preis.

0 Kommentare

Als technische Basis für die Brabus 1400 R Signature Edition dient die KTM 1390 Super Duke R Evo, deren 1350 ccm großer V2 mit 190 PS und 145 Nm äußerst sportliche Fahrleistungen verspricht. Am Antrieb selbst haben die Ingenieure nichts verändert, doch eine eigens entwickelte Brabus-Auspuffanlage mit zwei unter dem Heck verlegten Endrohren sorgt für einen markanten Klang.

Optisch unterstreichen zahlreiche Carbon-Anbauteile den Brabus-Look. Hinzu kommen geschmiedete und CNC-bearbeitete Monoblock-Räder, eine spezielle Brembo-Bremsanlage mit Wave-Scheiben sowie das semiaktive WP-Apex-Fahrwerk, das der Signature Edition eine deutlich rennsportlichere Note verleiht.

Brabus hat die Super Duke noch mit einigen Edeldetails verfeinert. Der Sitzbankbezug kombiniert Leder und Dinamica-Mikrofaser, zudem sind eine Präsentationsmatte, ein Indoor-Cover, ein Leder-Schlüsseletui und eine Carbon-Box als Zubehör enthalten.

(Bild: Brabus)
(Bild: Brabus)
(Bild: Brabus)
(Bild: Brabus)

Der Preis für das exklusive Zweirad liegt in Österreich bei 59.499 Euro – weit mehr als doppelt so teuer wie die Basis-Maschine (25.999 Euro).

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Wo gespart wurde
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
Korea hebt ab
Hyundai Ioniq 9: Eskalation bei Platz und Luxus
On-Board-Video!
China-Stromer mit Fabelrekord auf der Nordschleife
Einst E-Pionier
Nissan Leaf: Was kann die 3. Generation wirklich?
Retro-Charmeur
Renault 4: Wie sehr elektrisiert er wirklich?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
156.200 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.105 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
97.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Motor
Signature Edition
KTM Brabus 1400 R: Vor allem der Preis ein Hammer
Lamborghini Temerario
Verzicht auf zwei Zylinder und noch ein Detail
Wo gespart wurde
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
Cool und kantig
Toyota Land Cruiser bekommt ein Baby-Geschwisterl
Krone Plus Logo
Peugeot-Chef Favey:
„Manche waren froh, dass Kleinwagen verschwanden“

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf