KTM Brabus 1400 R: Vor allem der Preis ein Hammer

KTM und Brabus setzen ihre Kooperation mit Kleinserien fort. Jetzt folgt eine auf 100 Exemplare limitierte Variante der Super Duke, die auf extra viel Carbon setzt. Und das hat seinen Preis.
Als technische Basis für die Brabus 1400 R Signature Edition dient die KTM 1390 Super Duke R Evo, deren 1350 ccm großer V2 mit 190 PS und 145 Nm äußerst sportliche Fahrleistungen verspricht. Am Antrieb selbst haben die Ingenieure nichts verändert, doch eine eigens entwickelte Brabus-Auspuffanlage mit zwei unter dem Heck verlegten Endrohren sorgt für einen markanten Klang.
Optisch unterstreichen zahlreiche Carbon-Anbauteile den Brabus-Look. Hinzu kommen geschmiedete und CNC-bearbeitete Monoblock-Räder, eine spezielle Brembo-Bremsanlage mit Wave-Scheiben sowie das semiaktive WP-Apex-Fahrwerk, das der Signature Edition eine deutlich rennsportlichere Note verleiht.
Brabus hat die Super Duke noch mit einigen Edeldetails verfeinert. Der Sitzbankbezug kombiniert Leder und Dinamica-Mikrofaser, zudem sind eine Präsentationsmatte, ein Indoor-Cover, ein Leder-Schlüsseletui und eine Carbon-Box als Zubehör enthalten.
Der Preis für das exklusive Zweirad liegt in Österreich bei 59.499 Euro – weit mehr als doppelt so teuer wie die Basis-Maschine (25.999 Euro).
