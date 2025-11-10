Stadt stellt für Lehrlinge 1300 Wohnungen bereit

Nur ein Angebot

Voraussetzung ist jedoch, dass sie mindestens ein Jahr lang eine durchgehende Meldung in einem anderen Bundesland hatten. So wie das bei Ricker der Fall war. „Es ist alles sehr schnell gegangen. Binnen weniger Wochen hatte ich den ersten Besichtigungstermin im 12. Bezirk“, sagt er. Die Wohnung hätte ihm gleich zugesagt. „Die Lage ist super, auch die Nachbarn“, bekräftigt der junge Mann. Ohne das Angebot hätte er sich wohl nur eine Wohnung im Burgenland am Privatmarkt leisten können, weit weg von seiner Arbeitsstelle. Denn dort sind die Mietpreise noch günstiger.