ÖFB-Frauen starten mit Heimspiel gegen Norwegen

Die letzten zwei Quali-Spiele in der Gruppe A4 finden im Juni statt. Am 5. steht das Heimspiel gegen die Sloweninnen an, bevor es am 9. zum Abschluss nach Norwegen geht. Die Spielorte und Anstoßzeiten müssen noch fixiert werden.