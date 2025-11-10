Rammte 71-jähriger Fanordner Austrianer nieder?

Was denn nach dem Derby Austria gegen Rapid im Mai im Viola Pub beim Stadion passiert sei, will Herr Rat wissen? „Die drei wollten nicht gehen, haben alle auf das unflätigste beschimpft.“ Sätze wie „bei euch Häusln gibt´s net amal mehr a Bier“ sollen gefallen sein. „Sie waren sehr aggressiv und stark alkoholisiert“, so der Angeklagte, der in seiner Rolle – ausgestattet mit einer roten Jacke mit der Aufschrift „Fanordner“ – als Schnittstelle zwischen den Fans und der Clubleitung agiert.