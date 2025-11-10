Sahra Wagenknecht gibt Parteispitze ab

Die deutsche Politikerin Sahra Wagenknecht gibt die Führung der von ihr gegründeten Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ab. Die 56-Jährige aus Thüringen teilte mit, dass sie am Bundesparteitag Anfang Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren werde. Weiterhin will sie sich aber trotzdem nach eigenen Angaben in führender Position für das BSW engagieren. Wagenknecht erklärt, dass sie den Kopf wieder freihaben wolle für das, was dem BSW wirklich helfen könne.