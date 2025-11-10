Nord-Stream-Saboteur beklagt Haftbedingungen

Auslieferung an Deutschland

Vor zwei Wochen hatte ein Gericht in Bologna grünes Licht gegeben, den mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteur an Deutschland auszuliefern. Der Mann gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland im September 2022. Die deutsche Justiz wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Deshalb soll er in Deutschland vor ein Gericht gestellt werden. Der Anwalt hat Einspruch erhoben. Bis dahin bleibt der Ukrainer in Haft.