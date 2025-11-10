Fußfessel beantragt: Darf Sarkozy aus Gefängnis?

Sarkozy (70) war im September wegen seiner Korruptionsabsichten mit Blick auf Gelder für seinen Wahlkampf vom libyschen Gaddafi-Regime zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er befindet sich erst seit knapp drei Wochen im Gefängnis. Die Richter hatten wegen der Schwere der Tat eine sofortige Vollstreckung des Urteils angeordnet. Da Sarkozy in Berufung gegangen ist, gelten für seinen Verbleib in Haft nun andere Kriterien als für die Richter der ersten Instanz, insbesondere was das Risiko der Flucht oder der Beweisvernichtung betrifft.