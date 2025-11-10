Trotz Teilrückzug: Mahrers Gegner weiter angriffig

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagte bei einer Pressekonferenz am Montag, dass die WKO-Sitzung, bei der Mahrer am Sonntag das Vertrauen ausgesprochen worden sei, keine Offizielle gewesen sei. Es habe sich lediglich um „eine freiwillige Zusammenkunft von ÖVP-Granden, nicht aber eine offizielle Gremialsitzung der Wirtschaftskammer“ gehandelt.

„Das ist das System ÖVP“

„Das Maß ist voll: Die ÖVP-Granden zeigen keine Einsicht, sondern wollen sich auf Kosten der Unternehmer mit Gehaltserhöhungen selbst bereichern. Das ist das System ÖVP“, kritisierte Schnedlitz.