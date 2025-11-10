Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mauern beenden“

Trotz Teilrückzug: Mahrers Gegner weiter angriffig

Innenpolitik
10.11.2025 15:48

Nach dem Wirbel rund um saftige Gagenerhöhungen ist der unter Druck geratene Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Montag in die Offensive gegangen. Das Lohnplus in der Kammer solle künftig überarbeitet und die Funktionärsbezüge vom Rechnungshof beäugt werden, betonte Mahrer. Er selber bleibe WKO-Chef, trete aber als Präsident der Nationalbank zurück. Seine politischen Gegner schossen prompt zurück.

0 Kommentare

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagte bei einer Pressekonferenz am Montag, dass die WKO-Sitzung, bei der Mahrer am Sonntag das Vertrauen ausgesprochen worden sei, keine Offizielle gewesen sei. Es habe sich lediglich um „eine freiwillige Zusammenkunft von ÖVP-Granden, nicht aber eine offizielle Gremialsitzung der Wirtschaftskammer“ gehandelt.

„Das ist das System ÖVP“
„Das Maß ist voll: Die ÖVP-Granden zeigen keine Einsicht, sondern wollen sich auf Kosten der Unternehmer mit Gehaltserhöhungen selbst bereichern. Das ist das System ÖVP“, kritisierte Schnedlitz.

WKÖ-Präsident Harald Mahrer tritt als Präsident der Nationalbank zurück. ...
WKÖ-Präsident Harald Mahrer tritt als Präsident der Nationalbank zurück. Wirtschaftskammerpräsident und Chef der ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund bleibe er.(Bild: Jöchl Martin)

FPÖ: „Das macht Mahrer untragbar“
Es gehe den Freiheitlichen nicht um die 4,2 Prozent, um die Gehälter von WKO-Mitarbeitern steigen sollen. Es gehe um Mahrers „21 Prozent“ mehr und die Gagen für Länderchefs und -vizes, die „um 50 bis teilweise 100 Prozent“ steigen sollen. Mahrer halte gemeinsam mit den Ländervertretern daran fest, während er behaupte, offen und transparent zu kommunizieren. „Das macht Mahrer untragbar.“ Die Pläne gehören aufgegeben, forderte Schnedlitz. Die WKO hatte zuvor die Erhöhungen mit zuvor jahrelang nicht erfolgten Steigerungen argumentiert.

Zitat Icon

Mahrers Doppelbezug ist wohl doch nicht ganz so sauber.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz

Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Blauer General fordert auch Mahrers Rücktritt aus WKO
Zudem habe der Rückzug von Mahrer aus der Nationalbank (OeNB) nichts mit der aktuellen Gagendebatte zu tun. Vielmehr habe Mahrer am Montag die WKO-Infastruktur für seine Rückzugserklärung aus der Notenbank missbraucht. „Der Doppelbezug ist wohl doch nicht ganz so sauber“, spielte Schnedlitz auf Mahrers kombinierte Gehälter aus WKO und OeNB an, die sich der Rechnungshof bald anschauen wollte und die Mahrer als gerechtfertigt verteidigte. Für Schnedlitz sei der Rücktritt aus der Nationalbank zu wenig. Der blaue General forderte auch Mahrers Rückzug aus der Wirtschaftskammer.

Grafik: So viel cashen die WKO-Landeschefs ab

Die Balkengrafik zeigt die monatlichen Bruttobezüge der WKO-Präsidenten und die prozentuale Erhöhung. Der höchste Wert liegt bei 15.159 Euro für Österreich mit einer Steigerung von 21 %. Die größten Erhöhungen gibt es im Burgenland und in der Steiermark mit jeweils 55 %. Quelle: Kronen Zeitung.

Grüne: „Vertrauen in die Institution weiter geschwächt“
Scharfe Kritik an Mahrer kam am Montag auch von der Grünen Wirtschaft. „Die Debatte um Gehälter und die unzureichende Kommunikation der Kammerleitung haben das Vertrauen in die Institution weiter geschwächt“, hieß es in einer Aussendung. Bereits die deutlich gesunkene Wahlbeteiligung bei den Wirtschaftskammerwahlen im März hätten gezeigt, „dass die Akzeptanz und das Vertrauen der Unternehmer weiter abnehmen“.

Appell an ÖVP-Wirtschaftsbund
Nun sei der Zeitpunkt, diesen Trend umzukehren. „Die Kritik sollte zum Anlass genommen werden, längst fällige Reformen in der WKO anzugehen. Der ÖVP-Wirtschaftsbund muss das Mauern beenden und gemeinsam mit allen Fraktionen in einem offenen Prozess die Kammer zu einer modernen Interessenvertretung weiterentwickeln. Nur so kann wieder Akzeptanz hergestellt und Vertrauen zurückgewonnen werden“, betonte Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft.

Zitat Icon

Der ÖVP-Wirtschaftsbund muss das Mauern beenden und gemeinsam mit allen Fraktionen in einem offenen Prozess die Kammer zu einer modernen Interessenvertretung weiterentwickeln.

Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft

Die Grüne Wirtschaft fordert zudem eine Reform der Wirtschaftskammerwahlen sowie der Kammerfinanzierung und der Wählergruppenfinanzierung. Alle Anträge sollen im Wirtschaftsparlament am 27. November gesammelt eingebracht werden.

In dieselbe Kerbe schlugen auch die NEOS-Vertreter in der WKO (UNOS).„Kosmetische Korrekturen genügen nicht. Wenn die Wirtschaftskammer ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will, braucht es tiefgreifende strukturelle Reformen – und zwar jetzt“, fordert Bundessprecher Michael Bernhard.

Lesen Sie auch:
„Es war mir eine Ehre“
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
10.11.2025
„Er pickt noch etwas“
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
09.11.2025
„Krone“-Kommentar
Affäre zur Unzeit: Fall Mahrer ist nicht zu Ende
10.11.2025

Die von Mahrer angekündigten Maßnahmen seien für ihn erste Ansätze, würden aber die zentralen Probleme („strukturelle Probleme, Intransparenz und ein System, das an den Bedürfnissen seiner Mitglieder vorbeigeht“) nicht lösen. 

Zitat Icon

Wir wollen, dass die Wirtschaftskammer wieder das wird, was sie sein sollte: eine starke, moderne und glaubwürdige Vertretung ihrer Mitglieder.

UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard

AK-Präsidentin wortkarg
Arbeiterkammer-Präsidentin Brigitte Anderl hingegen ging zur Gehaltsdebatte in der WKO nicht ein. Sie bezog sich rein auf Mahrers Rückzug aus OeNB. „Ich akzeptiere den Schritt. Die OeNB trägt hohe Verantwortung für die österreichische Volkswirtschaft. Ich bin überzeugt davon, dass Ingrid Reischl als hochkompetente Vizepräsidentin auch weiterhin Stabilität in der Nationalbank garantiert“, so Anderl.

Und die ÖVP? Die will das Thema – wenig überraschend – bei der Kammer belassen. Man hat auch so schon genug Sorgen.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
170.776 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
113.651 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.989 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Innenpolitik
Überraschung beim BSW
Sahra Wagenknecht gibt Parteispitze ab
„Mauern beenden“
Trotz Teilrückzug: Mahrers Gegner weiter angriffig
Strenge Auflagen
Nach nur 3 Wochen: Sarkozy aus Haft entlassen
Viele Flüge gestrichen
Shutdown: USA droht Reise-Kollaps vor Thanksgiving
Gnadenlos ausgepfiffen
Trumps Polit-Show verpufft: Buhrufe statt Applaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf