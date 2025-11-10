Lionel Messi sehnt sich nach Rückkehr ins Camp Nou

„Du bist in deinem Zuhause immer willkommen, Leo!“

„Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich sehr vermisse. Ein Ort, an dem ich unheimlich glücklich war, an dem ihr mir tausendmal das Gefühl gegeben habt, der glücklichste Mensch der Welt zu sein“, schrieb der achtfache Weltfußballer des Jahres unter eine Fotostrecke von sich in der legendären Fußball-Stätte Barcelonas. „Du bist in deinem Zuhause immer willkommen, Leo“, schrieb Barca in sozialen Netzwerken.