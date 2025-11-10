Lionel Messi sehnt sich nach Rückkehr ins Camp Nou

Barcelona-Legende Lionel Messi würde sich gerne im renovierten Camp Nou von seiner alten Wirkungsstätte verabschieden – oder sogar mehr?
„Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann – und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte“, schrieb der Fußball-Superstar etwas kryptisch auf Instagram nach einem Besuch des umgebauten Stadions.
„Du bist in deinem Zuhause immer willkommen, Leo!“
„Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich sehr vermisse. Ein Ort, an dem ich unheimlich glücklich war, an dem ihr mir tausendmal das Gefühl gegeben habt, der glücklichste Mensch der Welt zu sein“, schrieb der achtfache Weltfußballer des Jahres unter eine Fotostrecke von sich in der legendären Fußball-Stätte Barcelonas. „Du bist in deinem Zuhause immer willkommen, Leo“, schrieb Barca in sozialen Netzwerken.
Messi verließ 2021 Barcelona nach 17 Jahren mit 672 Toren in 778 Einsätzen, um bei Paris Saint-Germain anzuheuern. Aktuell spielt der argentinische Weltmeister für Inter Miami. Seinen dortigen Vertrag hatte er im Oktober verlängert und erklärt, dass der Klub aus der Major League Soccer (MLS) wohl seine letzte Karriere-Station sein werde.
