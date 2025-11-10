Bericht: Ukrainische Luftabwehr ist überfordert

Allerdings ging nicht nur die Zahl der russischen Drohnen zurück, das ukrainische Heer wehrt seit Anfang des Jahres auch immer weniger Objekte ab. Während Anfang des Jahres noch fast 100 Prozent der Drohnen rechtzeitig abgewehrt werden konnten, waren es im September nur noch 80 Prozent. Bei ballistischen Raketen betrug die Abfangquote gar nur etwa 15 Prozent. Insgesamt wurden im Oktober 1077 Drohnen in der Ukraine nicht abgefangen, darunter vor allem ballistische Raketen des Typs Iskander, deren Einsatz zugenommen hätte.