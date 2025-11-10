Maite Kelly packt über „Größenwahn“ in Familie aus

„Innerer Kompass“ geht verloren

Besonders gefährlich am kommerziellen Erfolg sei die „Blase“, in der man gefangen sei. „Du lebst nur in Hotels, du bist ständig auf Reisen, es ist ein Leben out of Reality. Diese Parallelwelt birgt die Gefahr, dass man sich in einer Art eigenem Reich einrichtet, nur umringt von Menschen, die von dir bezahlt werden oder von dir profitieren“, erklärte Maite Kelly. So verliere man seinen „inneren Kompass“.