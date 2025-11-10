Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ruhm veränderte alles

Maite Kelly packt über „Größenwahn“ in Familie aus

Society International
10.11.2025 16:00
(Bild: Robert Schmiegelt / Action Press / picturedesk.com)

Maite Kelly spricht offen über die Auswirkungen, die der Ruhm auf ihre Familie hatte.

0 Kommentare

Die Sängerin war gerade einmal dreizehn Jahre alt, als die Kelly Family 1994 mit „Over the Hump“ den großen Durchbruch schaffte. Das Album hielt sich 53 Wochen lang in den deutschen Top Ten. Im Interview mit der „Zeit“ erzählte Maite Kelly nun, wie dramatisch der musikalische Erfolg das Leben der Familie damals änderte.

„Business wurde ungesund für Familie“
„Unser Weg fing auf der Straße an, wir führten jahrelang in den USA und Europa ein Hippieleben, wir hatten kaum Geld, es war ein genügsames, einfaches Leben, und irgendwann wurde es ein Business. Ein sehr erfolgreiches Business“, schilderte sie. „Und irgendwann wurde dieses Business ungesund für die Familie.“

Maite Kelly startete ihre Karriere mit der Kelly Family. Doch der kometenhafte Aufstieg der ...
Maite Kelly startete ihre Karriere mit der Kelly Family. Doch der kometenhafte Aufstieg der ehemaligen Straßenmusiker machte der Familie zu schaffen.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Mit ihrem ersten großen Hit-Album verdiente die Kelly Family Millionen. Doch der Ruhm brachte seine Fallstricke mit sich. Laut der 45-Jährigen gab es „eine Phase, in der das viele Geld nicht gut war für einige in meiner Familie“. Kelly erläuterte: „Das macht was mit dem Kopf. In dieser Zeit habe ich auch meinen Vater nicht wiedererkannt.“

Ruhm führte zu Streit
Rückblickend ist sie der Meinung, dass Dan Kelly „komplett überfordert“ war. „Er wollte unsere Unabhängigkeit erhalten, und gleichzeitig musste er sich mit gewaltigen kommerziellen Versuchungen auseinandersetzen. Er geriet an die falschen Leute, falsche Berater, es gab viel Streit in der Familie“, enthüllte die Musikerin.

„Der Größenwahn hat manche Menschen in meiner Familie mitgerissen.“ Auch ihr Vater sei davon nicht frei gewesen: „Ja, der Größenwahn hat auch ihn gepackt.“

Lesen Sie auch:
Angelo Kelly noch mit seinem Zopf – doch den hat er nicht mehr!
Rocker statt Hippie
Angelo Kelly schockt Fans mit neuer Frisur!
05.03.2025
Hatte Geldzählmaschine
So viel verdiente Kelly Family als Straßenmusiker
18.03.2025

„Innerer Kompass“ geht verloren
Besonders gefährlich am kommerziellen Erfolg sei die „Blase“, in der man gefangen sei. „Du lebst nur in Hotels, du bist ständig auf Reisen, es ist ein Leben out of Reality. Diese Parallelwelt birgt die Gefahr, dass man sich in einer Art eigenem Reich einrichtet, nur umringt von Menschen, die von dir bezahlt werden oder von dir profitieren“, erklärte Maite Kelly. So verliere man seinen „inneren Kompass“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
171.458 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
115.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.221 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Society International
Posing im XXS-Bikini
Kim Kardashian macht das, was sie am besten kann
Ruhm veränderte alles
Maite Kelly packt über „Größenwahn“ in Familie aus
20 Jahre kein Kontakt
Pierce Brosnan versöhnte sich mit Adoptivsohn
Furchtbare Entdeckung
Uschi Glas geschockt: Ihr Vater war bei Waffen-SS
„Das war teuer“
Schauspielerin Jutta Speidel ist Führerschein los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf