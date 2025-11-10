„Wenn ich helfen kann, erfüllt es mich mit Freude“

Salzburgs Radsportverband setzt seit neuestem auf einen Trainer. Dieser hört auf den Namen Daniel Churfürst. Was er vorhat, hat der 23-Jährige im „Krone“-Gespräch verraten.
Der Salzburger Landesradsportverband (LRV) hat einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Seit Neuestem gibt es einen Landestrainer. Dieser hört auf den Namen Daniel Churfürst, ist 23 Jahre alt und durchlief einst selbst den Weg vom Landeskader bis zum Profivertrag. Für ihn ist es eine Art Kindheitstraum, der in Erfüllung geht: Auch nach der aktiven Karriere bleibt er dem Radsport erhalten. „Die Aufgabe war total reizvoll für mich. Es geht darum, die Athleten zu unterstützen“, sagt der Ex-Mountainbiker (Cross Country), der seit geraumer Zeit in Saalfelden stationiert ist. Ein Hauptaugenmerk liegt freilich auf der Förderung von Talenten. Acht junge Radsportler sind mittlerweile Teil des Salzburger Schulsportmodells (SSM). Churfürst will die Begeisterung für den Sport stärken, egal wo die Reise für die Kinder und Jugendlichen später hingeht. „Wenn ich da helfen kann, erfüllt mich das mit Freude.“
Präsident Thomas Hödlmoser gibt dem neuen Landestrainer Zeit zur Einarbeitung. „Ich bin fest davon überzeugt, dass er am richtigen Weg ist.“ Indes stellt sich Hödlmoser, der im Februar 2024 das Amt übernahm, am 20. November einer Wiederwahl. Die ist Formsache, denn: Es gibt keinen Gegenvorschlag.
