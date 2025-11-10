Warum U-Häftlinge im Stockbett lieber unten liegen

Wo gehen wir spazieren? Im malerischen Pama

„Die Karte hat mir drei Tage vorher ein Freund in der Slowakei geschenkt.“ Außerdem habe er mit diesem Einbruch nichts zu tun. „Ich hatte im Juni einen Autounfall. Knöchelbruch. Ich hätte nie durch ein Fenster steigen können. Heute noch, wenn ich in der U-Haft aus dem Stockbett springe und die letzte Sprosse der Leiter auslasse, tut es höllisch weh im Bein.“