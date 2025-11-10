Pacult unter Druck? Das sagt WAC-Boss Riegler

Wolfsbergs Neo-Trainer Peter Pacult steht nach vier Bundesliga-Spielen erst mit einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen da. Für den Wiener wird‘s beim WAC daher definitiv nicht leichter. Am Dienstag fehlt er. Das sagt Präsident Dietmar Riegler zur Minikrise. Abseits davon wurde das Wintercamp fixiert.
Der WAC laboriert noch immer an der ohne jede Not herbeigeführten „Flucht“ von Didi Kühbauer aus dem Lavanttal. Während der Burgenländer mit vier Liga-Siegen am Stück (drei davon mit 1:0!) den Rückstand des LASK von zehn Punkten auf sein Ex-Team auf zwei reduzierte, sind die Wölfe ergebnistechnisch in eine Minikrise gerutscht.
