Pacult unter Druck? Das sagt WAC-Boss Riegler

Der WAC laboriert noch immer an der ohne jede Not herbeigeführten „Flucht“ von Didi Kühbauer aus dem Lavanttal. Während der Burgenländer mit vier Liga-Siegen am Stück (drei davon mit 1:0!) den Rückstand des LASK von zehn Punkten auf sein Ex-Team auf zwei reduzierte, sind die Wölfe ergebnistechnisch in eine Minikrise gerutscht.