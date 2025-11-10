Russischer Millionär stirbt bei Lamborghini-Unfall

Fast 600 Strafen in 15 Monaten

Seit er den Lamborghini vor nur 15 Monaten gekauft hat, habe Dolgich insgesamt 586 Bußgelder angehäuft. Er sei in den vergangenen Monaten außerdem von russischen Banken auf eine schwarze Liste gesetzt worden, wie „The Sun“ berichtet. Der Grund soll der Verdacht auf Geldwäsche gewesen sein.

Die Hintergründe des Unfalls werden nun weiter untersucht.