Paare wünschen sich vor allem Urlaub zu zweit

Eine neue Handtasche, ein Gutschein oder eine Krawatte - dies und vieles mehr wird sich in wenigen Tagen unter dem Weihnachtsbaum finden. Was sich burgenländische Paare in ihrer Beziehung aber eigentlich wünschen ist vor allem ein Urlaub zu zweit und weniger Streitereien, wie eine Umfrage jetzt zeigt.