Positiver Trend setzt sich fort: 774 aktive Fälle

Die aktiven Corona-Fälle im Burgenland gehen seit Tagen kontinuierlich zurück: Am Freitag betragen sie 774, wobei sich innerhalb der letzten 24 Stunden 47 weitere Burgenländer angesteckt haben. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 148,00. Während der Bezirk Neusiedl am See mit 83,83 den niedrigsten Wert aufweist, zählt der Bezirk Güssing mit 236,00 weiterhin zu den negativen Spitzenreitern.