Im amtlichen Corona-Register klaffte Schwachstelle

„Gravierende Sicherheitsmängel im Gesundheitsministerium“ orten die Datenschützer von epicenter.works: Über eine inzwischen geschlossene Schwachstelle war es Unbefugten der NGO zufolge möglich, allen Menschen in Österreich beliebige anzeigepflichtige Krankheiten, wie AIDS, Syphilis oder Covid-19, im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) einzutragen und im begrenzten Umfang abzufragen, ob jemand in Österreich diese Krankheit bereits hat. Es müssten somit ernsthafte Zweifel an der Qualität der Daten gehegt werden, die auch für das automatisierte Versenden von Verwaltungsstrafen im Rahmen der Impfpflicht herangezogen würden, so die Datenschützer.